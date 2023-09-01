女子天團「S.H.E」成員Selina（任家萱）去年與圈外男友小徐公開戀情後，今年3月宣布自己懷孕，也大方公開腹中「小腰果」是個男寶寶。Selina生產倒數讓她一舉一動都受關注，只要沒更新動態就被瘋猜去生產；但Selina今（1日）稍早分享孕肚照喊話小腰果「期待見到你」，絕美狀態讓粉絲全看呆。

Selina從公佈有喜後至今已經約9個月，生產倒數讓外界都很關注，尤其近日Selina沒有更新社群，讓不少網友瘋猜她去生產了；不過，Selina今日中午在IG上傳多張孕婦寫真照，甜蜜地說，「世界上所有的遇見都是禮物，媽媽很期待見到你」，足見她即將為人母的激動心情。

在多張照片中，其中一張Selina只拍到上身沒肚子，不只臉蛋和身材都維持得極好，整個人更散發幸福小女人的氛圍，讓廣大粉絲都看呆，驚呼「天啊啊，好美」、「史上最美孕婦」、「美麗又溫柔像少女的媽媽」、「美到不行」、「越來越漂亮耶，不得了」。

其實Selina日前都未更新社群，導致好姊妹Ella（陳嘉樺）8月31日出席代言活動時，被追問預產期將至的Selina是否已生產，讓她5度崩潰拍桌大叫惹全場大笑；不過，Ella透露，她和Hebe（田馥甄）、Selina日前才聚餐，針對Selina何時生產她只說「順其自然」。