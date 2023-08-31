陳嘉樺（Ella）8月31日出席代言活動。好姊妹Selina預產期將至，剛好Selina數日沒在社群與粉絲互動，外界猜測已生產，但個性幽默的Ella，今日一被問及Selina懷孕近況突然5度崩潰翻桌大叫，還表示，昨天與田馥甄、Selina開心聚餐，至於Selina何時誕下兒子「小腰果」？她打趣翻白眼說：「順其自然。」

有機會陪Selina進產房？她低調表示，若緣分到了，自然就會遇得到，「能親眼目睹搖滾區當然好，但沒辦法預測，我也很想遇到」，她也早已想好要送Selina兒子的禮物是嬰兒成長椅，「這個很實用，以前勁寶就用很久，之後可能還會再送地墊。」

她透露，Selina在懷孕後期睡眠不好，她則以當媽媽的過來人力勸Selina現在有時間休息就要好好休息，「（小孩）沒辦法退貨，我懷孕後期每天都被尿叫醒，一生完又是泌乳高峰期，胸部脹到在半夜4點醒來」，更直言，Selina現在胸部也變得很大。

「S.H.E」在8月11日於田馥甄演唱會驚喜合體，提早與粉絲歡慶22周年，至於9月11日成軍紀念日會合體慶祝？Ella賣關子說，「只能說，可能會有驚喜嗎？反正那天大家要認真『聽』看看就對了。」再度被問當天是Selina宣布產子好消息？Ella又激動大吼，巧妙閃避問題，互動逗趣。