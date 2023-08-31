為改善員工生活品質，巴西將測試每週工作4天的可能性，在領取相同薪水條件下，使用80%的時間，保持100%的生產力，15家參與試驗的公司將從9月起自行決定如何實施計畫。

非營利組織「全球每週4天」（4 Day Week Global）與巴西智庫Reconnect｜Happiness at Work今天在聖保羅召開記者會宣布，15家巴西公司將從9月開始試驗每週工作4天。

一般而言，巴西工作日是週一至週五，僅特別行業週六和週日工作，每週最多工時不能超過44小時，每天工時8小時，加班不可超過2小時。

每週工作4天的倡議於2019年在紐西蘭啟動，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行期間獲得更多回響，迄今已經在英國、美國、西班牙、澳洲等國家試驗，此模式將由「全球每週4天」與Reconnect｜Happiness at Work合作在巴西進行。

「全球每週4天」指出，全球有近500家公司測試每週工作4天的可能性，員工必須承諾在領取相同薪水條件下，使用80%的時間，保持100%的生產力，以改善生活品質。

「全球每週4天」主任加布里埃拉（Gabriela Brasil）強調，這項倡議面臨的挑戰不僅限於當地勞動法，還存在著強盛的企業和員工上班出勤文化，若想計畫奏效，將需要廣泛的溝通和領導層的充分支援，確保員工對新工作模式感到安全和有信心。

15家參與試驗的公司將自行決定如何實施計畫，以及有多少部門將進入試點項目階段，在「全球每週4天」幫助下，這些公司將從9月5日起開始會議，了解專案的基本概念和步驟。

Reconnect創始人、企業幸福專家里維蒂（Renata Rivetti）指出，需要3個月的時間重新設計工作流程，一切都必須非常謹慎地完成，因為不但要提出減少工作量的建議，還要提出一種包含結果的新商業模式。

12月開始實施試點計畫，3個月後收集有關專案績效的數據。整個過程在6個月後結束，再次測量數字。

全球參與試驗公司的數據顯示，與上一年相比，36%的業績有所提高、42%減少裁員、68%減少員工倦怠、54%生產力提高，63%更容易吸引人才。

數據證實，員工的健康和積極性更高，為公司帶來更高的生產力和更大的利潤；當公司減輕員工的工作壓力變得更人性化時，員工的生產力也會提高。