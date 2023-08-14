田馥甄5場小巨蛋演唱會昨圓滿落幕。（陳俊吉攝）

田馥甄「一一巡迴演唱會」台北最終場，歷時2個週末在台北小巨蛋一連5場的演出，昨（13日）最後一夜「畢業典禮」圓滿落幕；她演出結束開心出席慶功記者會，笑稱完成演唱會後，最想打羽球及爬山，「之前已經禁止雙腳（爬山運動）至少2個星期以上」，珍惜身體健康、可以游刃有餘自在演出，「曾經失去過，就會覺得更珍惜，高雄到現在這一段路，有更注重健康」。

對於此次開唱破天荒每場都邀請演出嘉賓，她感謝說：「每位嘉賓都很不一樣，超出我的期望，比圓滿還要更圓滿。我之前就是覺得自己的演出自己處理比較利落，很怕麻煩別人。」尤其第4場嘉賓許光漢的表現令人驚喜，「他真的讓我覺得，他都沒有在唱歌，但我有聽過他的專輯，很喜歡他的〈一日〉這首歌，跟我的〈懸日〉如果能接在一起真的會非常棒，我是完全不抱希望去問他，沒想到他一口答應，真的受寵若驚，他都沒有要辦自己的專場，竟然願意來唱我的演唱會，真的很謝謝他」。

提到這次和許光漢合作，她幽默說：「我們站在台上像是要頒獎的主持人，有社交距離，他是個很有禮貌的男孩，他的重視、盛重有非常敬業的感覺。」她笑稱自己是彩排型歌手，要準備到120分、上了台才可能有機達成100分，「本來擔心他沒有上過這麼大的舞台會不會很緊張，聽他唱了一句後我整個心都安了下來，很有大將之風」。

昨最終場尾聲，歌迷排字應援一度嚇到她，「一直以來我跟歌迷的默契就是沒有安可，不知道他們竟然做了這樣的應援把我逼出來，但我這次（演唱會安排）的確破例了很多，5場準備了5首敲碗歌及自選曲，可能歌迷也想破例給我驚喜，很暖。至於接下來會否進行海外巡演？她佛系回應表示：「圓滿了10場已經非常感恩，海外不急，我自己有自己的步調。」