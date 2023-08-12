77Ke柯棨棋日前開唱，熱情與粉絲互動。（華研國際提供）

77Ke柯棨棋日前開唱，邀來李浩瑋擔任嘉賓對唱。（華研國際提供）

77Ke柯棨棋近來推出首張全創作專輯《Wonderland》，日前舉辦出道首場個人演唱會「《Wonderland》新歌元遊會」。公司特地送上驚喜，事前和嘉賓的李浩瑋串通好一起整柯棨棋，故意騙他臨時有事無法當嘉賓，他一度難掩失望表情，但李浩瑋最後驚喜登台對唱。

柯棨棋很欣賞李浩瑋，當天熱情邀請現場粉絲幫忙發文標註李浩瑋，「因為很多人說我們長的很像，請大家幫忙標註他，告訴他我想和他合作」，隨即帶來李浩瑋〈Crush On〉，但事實上，柯棨棋和李浩瑋在「超犀利趴12」見面時，柯棨棋就主動邀請李浩瑋擔任他的演唱會嘉賓，李浩瑋也爽快答應，沒想到在開唱前夕，突然收到李浩瑋訊息說：「好可惜，不能去看你的演唱會了。」讓他一度很失望。

他開唱前仍打起精神跟導演討論改歌、擔心少了嘉賓歌曲不夠等問題，沒想到唱到一半時，李浩瑋突然驚喜登場，讓他一臉驚呆，忍不住在台上向工作人員大喊：「你們怎麼都不說。」直到李浩瑋主動拿出他的專輯宣傳才回神，感謝他擔任自己的嘉賓。更讓已經被公司整兩次的柯棨棋笑說：「我開始期待下一次會怎麼整我了。」

77Ke柯棨棋唱完〈Slow Motion〉、〈讓你睡著〉後，用台語說：「因為我的歌都是英文跟中文歌詞，所以選了一首不一樣語言的歌，希望台下會唱的，等一下大聲的跟我一起喊出來。」嗨唱台語經典歌曲〈墓仔埔也敢去〉，表示以前曾經看過網友將泫雅的〈PING PONG〉MV音檔換成〈墓仔埔也敢去〉，後來一查才知道是搖滾天王伍佰的版本，印象深刻。