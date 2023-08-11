「S.H.E」回來了！金曲歌后田馥甄（Hebe）11日在台北小巨蛋進行「一一巡迴演唱會」第3場，邀來Selina、Ella擔任嘉賓助陣。只見Selina、Ella突然現身台上，將升格當媽的Selina還挺著8個月的渾圓孕肚上台，3人時隔4年再度登上小巨蛋演出，默契十足地嗨唱、熱情互動，掀起全場高潮，上萬名粉絲熱情尖叫。

S.H.E將在今年9月11日迎來成軍22週年，但3人在4年前的第30屆金曲獎頒獎典禮演出後，就再也沒有公開合體演出機會，如今3人難得公開合體，似乎是提早1個月歡慶成團周年，更選在田馥甄演唱會上同框，送給粉絲最大驚喜禮物。

Selina挺8個月孕肚合體Hebe、Ella。（許雅淳攝）

S.H.E各自的家人今晚都來小巨蛋見證她們久違再度合體的歷史性畫面，包括任爸、任媽、任容萱、Selina的男友小徐及田媽、Ella的老公賴斯翔、兒子勁寶都在台下支持。任容萱在開場前透露，她是S.H.E的忠實粉絲，上次已是時隔9年前在小巨蛋欣賞S.H.E「2gether 4ever世界巡迴演唱會」，她今日下午先來現場聽S.H.E的彩排，還特地到後台合照，「我非常興奮，姊姊本來還不跟我說，但爸媽都不知道，我今天帶著爸媽一定要來見證，隔了這麼久了，不想錯過。」

任家萱、田馥甄、陳嘉樺合體令台下粉絲陷入瘋狂，3人時而逗趣對嘴、時而感性告白，讓全場氣氛既歡樂又感動，更特別獻唱〈給小孩〉這首歌作為最佳祝福。

關於挑選這首歌的巧思，田馥甄透露：「每個生命都是恩賜，每個大人都曾經是眾所期盼而來到世上的生命，〈給小孩〉除了獻給Selina肚子裡的小腰果，更是獻給曾是小孩的每個我們。」用真摯歌聲來倒數小腰果即將來到這個美麗新世界。