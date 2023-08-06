田馥甄今攻蛋第2晚。（何樂音樂提供）

田馥甄「一一巡迴演唱會」台北最終場今（6日）第2晚，邀請剛完成北流演唱會的安溥擔任嘉賓，2人深情合唱〈如何〉後，田馥甄感動說：「讓我離苦得樂的『暗黑系菩薩』來了。」安溥也透露〈如何〉是她愛上田馥甄的一首歌，「朋友告訴我，妳很喜歡這首歌，在我創作生涯很孤獨的時候，沒想到可以得到遠方的回應！我今天是來當迷妹的，我今天是來愛妳的。」

田馥甄感性提及選唱〈如何〉緣由，表示：「低潮時是這首陪著我，像佛經一樣不斷單曲循環，每當趴在枕頭上眼淚掉下來時，這首歌一句一句安撫著我，不要難過，教會我不問為何，把握當下、離苦得樂。」也希望將這首歌分享給現正處於低潮的人。

田馥甄今晚開場唱完〈先知〉等3首歌，與滿場1.1萬粉絲閒話家常，提到昨首場演出結束後看新聞報導，媒體形容她第一套服裝造型「仙氣激似觀世音」，田馥甄笑說：「我看到還有人留言說『迫不及待要去給妳祭改』，好！大家平平安安、一切順遂，有聽有保庇啦！大家的光明燈（瑩光棒）也很漂亮。」

此時台下有男歌迷高舉「田師姊能救我嗎」牌子，隨後又分別舉起寫著「我今年20得了戀母癖」、「我愛上跟我爸同年紀的女人」的牌子，田馥甄笑說：「很好啊！他指我耶！」男歌迷大喊「我游泳時就聽妳的歌」，田馥甄好奇莫非他還在媽媽肚子羊水裡就會聽歌？幽默說：「很榮幸我和你爸媽同年紀。」互動逗趣。

此次攻蛋，團隊特別製作VCR讓田馥甄傾訴近1年來心境轉折，從去年高雄巨蛋原以為可以自由自在歌唱，卻歷經生病、地震等考驗，最後僅能以一張肄業大合照畫下休止符，直到她調適後重新啟程，昨大螢幕秀出她手機裡許多珍藏照，隨後響起耳熟能詳的〈小幸運〉旋律，田馥甄現身引領全場合唱完成「萬人大幸運」限定版本，她還改編歌詞高唱「我真的很幸運」，氛圍感人。

緊接著送上〈To Hebe〉，隨著音樂，舞台上多達26柱的煙火釋放而下，形成壯觀的煙火瀑布海，再掀演唱會高潮；結束2場演出後，她11日將重返小巨蛋與粉絲相聚。