由高雄在地代表金曲樂團滅火器Fire EX.及大象體操領軍，與同樣出身高雄的另11組樂團、歌手，共組「雄者榮耀」龐大陣容，將強勢登上2023打狗祭 Takao Rock舞台演出。以台語、客語及華語等多語言創作，展現龐克、金屬、搖滾、民謠及城市流行等多元曲風，與先前已公布的「金曲女力」及「豪華台團」兩波演出卡司，形成五大特色舞台共鳴， 凸顯打狗祭立足在地，望向海洋的鮮明特色與企圖。

滅火器Fire EX.領軍「雄者榮耀」13組樂團登上2023打狗祭 Takao Rock舞台演出（圖片來源：高雄流行音樂中心提供）

2023打狗祭Takao Rock，將於10月7至9日國慶連假期間登場，今公布第三波「雄者榮耀」卡司陣容，由資深的金曲樂團滅火器 Fire EX.領軍，大象體操、孩子王、淺堤、必順鄉村、邱淑蟬、老貓偵探社、王立言樂團、煙雨飄渺、薄荷綠工廠、普通隊長、沛莉小子、Xmoraz等共13組樂團及藝人合力參與，高雄團陣仗堪稱本屆最盛大，其中逾半更是首度獲邀於打狗祭演出。

領軍的滅火器Fire EX.樂團，8月5日剛於海音館舉辦「一生到底」新專輯發行演唱會，在高雄成軍逾20年，堅持自由創作、反映時代真實的聲音，一路從Live House、春天吶喊唱到各大音樂祭主舞台，也登上日本指標FUJI ROCK演出。近年返回高雄發展，進駐高流提供演藝、練團空間等服務及培育有志從事音樂青年，提攜新進樂團，厚植樂團發展，是繼2018年後，二度登上打狗祭演出舞台。

大象體操2012年成軍迄今逾10年，創作與演出實力都深獲肯定。（圖片來源：高雄流行音樂中心提供）

另一支「雄者榮耀」代表樂團大象體操，2012年成軍迄今逾10年，以貝斯、鼓、吉他為主要編制，獨到的數學搖滾創造不斷變化但對位精準的節拍，營造獨特的律動感吸引無數歌迷，曾獲金音獎最佳樂團及最佳風格類型專輯，並入圍金曲獎最佳樂團與編曲，多次獲海外邀約巡演，創作與演出實力都深獲肯定。

除了滅火器Fire EX.、大象體操，這次在地樂團包括必順鄉村、孩子王、淺堤及煙雨飄渺等，也都是再度獲邀在打狗祭演出。其中以全台語創作、演奏時低頭目視效果器為特色的瞪鞋搖滾樂團必順鄉村，將是第三度出席打狗祭。雙吉他雙主唱及貝斯、鼓的編制，2012成團以來堅持玩音樂是喜歡的事，盡力做到最好。此外曾入圍金音獎搖滾歌曲及專輯獎項的淺堤，這次是二度受邀，作品貼近在地人事物，今年初完成環島巡迴，近期則前往新加坡、馬來西亞、韓國及香港等地海外演出，是近年在地備受矚目與期待的樂團。

來自美濃六龜的邱淑蟬，曾兩度獲台灣原創流行音樂大獎客語組首獎（圖片來源：高雄流行音樂中心提供）

為讓歌迷認識更多高雄在地樂團，今年打狗祭也首度邀請包括邱淑蟬、老貓偵探社、王立言樂團、薄荷綠工廠、普通隊長、沛莉小子、Xmoraz等7組樂團、歌手演出，其中來自美濃六龜的邱淑蟬，曾兩度獲台灣原創流行音樂大獎客語組首獎，今年七月發行首張客語創作專輯《繭的形狀》，由高流董事蕭賀碩擔任製作人，創作出與環境、自我探索、親情等初出社會與世界磨合的心情。老貓偵探社有豐富現場演出經驗，詞曲創作生活化，《小港羅曼史》曾獲金音獎最佳搖滾專輯。

此外，王立言樂團由創作歌手王立言身兼吉他手及主唱，帶領電吉他、貝斯和鼓的編制，以她生活化的詞曲創作，現場演出展現成員的才華與互動的幽默風趣。薄荷綠工廠成軍近10年，用80年代早期的城市流行風格呈現在地生活樣貌，要讓歌迷感受有如「夏日裡的微風、冬日中的和暄」。普通隊長、沛莉小子以及Xmoraz，則以他們擅長的龐克、金屬等樂風，將毫不保留的於舞台唱出各自貼近生活的真摯情感創作。

王立言樂團以生活化的詞曲創作，現場演出展現成員的才華與互動的幽默風趣。（圖片來源：高雄流行音樂中心提供）

今年打狗祭已陸續公布數波精彩演出卡司，包括首波金曲女力安溥、阿爆、鄭宜農、魏如萱、洪佩瑜及巴奈等六組歌手，以及第二波血肉果汁機、美秀集團、VH(Vast&Hazy)、拍謝少年、椅子樂團、JADE、傻子與白痴、icyball 冰球樂團、怕胖團，與Hello Nico等十組豪華台團，包含前夜祭等更多特色卡司還會分批陸續公布。2023打狗祭優惠預售門票已於OPENTIX售票系統限量販售，可使用文化幣。另於ibon售票系統販售高鐵套票，喜愛音樂的朋友要把握搶票時機。

在地樂團必順鄉村、孩子王、淺堤及煙雨飄渺等，也都是再度獲邀在打狗祭演出。（圖片來源：高雄流行音樂中心提供）

老貓偵探社的《小港羅曼史》曾獲金音獎最佳搖滾專輯。薄荷綠工廠成軍近10年，用80年代早期的城市流行風格呈現在地生活樣貌。（圖片來源：高雄流行音樂中心提供）