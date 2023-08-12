去年九合一大選，國民黨智庫執行長柯志恩參選高雄市長，雖敗給爭取連任的高雄市長陳其邁，卻也獲得52萬9607票支持。柯志恩今（12）日透露，經過彩券行遇到一位阿伯請她幫看號碼，並說中大獎會捐給她選市長，讓柯直呼非常可愛，許多網友也回文吐心聲。

柯志恩今在臉書提到，經過彩券行遇到高雄鄉親熱情打招呼，結果阿伯還請她幫忙看號碼，並表示若中大獎會捐給柯志恩選市長，「真的非常可愛」。柯志恩直言，她喜歡彼此關心、互相幫助的日常，並笑喊希望大家中大獎。

許多網友則回文表示「真的很希望妳當選市長」、「在彼此的關心、幫助，這樣的日常最溫馨」、「好人有好報」、「其實高雄人有許多人想要下架民進黨」、「凡走過必留下痕跡，期待下屆市長選舉，柯教授高票當選」、「高雄人就是熱情」、「善良的人，善良的心」。

柯志恩在去年高雄市長選舉雖落敗，但獲得52萬9607票，得票率40.16％，成績令人驚豔。柯志恩也曾在選後表示，2026年若沒人願意承擔，她將再度出戰高雄市長選舉。