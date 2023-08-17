《美麗島電子報》近日公布最新民調，顯示國民黨總統參選人侯友宜以21.9％的支持度，超過民眾黨總統參選人柯文哲。對此，藍委認為，國民黨支持者逐漸回歸，顯示侯辦、黨中央組織成形、政策議題有感。藍委李德維說，內部逐漸整合，配合基層實力，有信心維持柯下侯上的趨勢。

李德維說，「侯有好的人格特質」，「國民黨有堅強小雞」，隨著逐漸整合，「團結發揮」，柯文哲會逐漸下來，侯友宜會逐漸上升，相較民眾黨是以柯為主，成衰都在柯，國民黨不同，整合需要更大力量，但完成後發揮力量會更強。

藍委游毓蘭表示，侯友宜先前民調低迷，屈居第三，本來就是錯誤的，這種錯誤是因國民黨與民進黨不同，保有黨內民主、各種聲音很多，但723全代會結束後，不管在侯辦或黨中央組織已經成形，侯拋出的核能政策、恢復特偵組揭弊等議題，讓許多選民願意歸隊。

游毓蘭說，她有很多朋友支持侯，但一開始對藍營合作上有太多想像空間，不願意表態，隨著選舉邁入最後階段，一定會歸隊。

台北市議員李彥秀表示，民調可見侯辦和黨中央在戰略、戰術上的調整，包含後援會成立、勤跑中南部，選戰持續加溫，國民黨基本盤慢慢回歸，希望透過不斷加溫、凝聚共識，將更好的共識推出，讓中間選民認同國民黨候選人、整體團隊。