民進黨總統參選人賴清德近日接受外媒《彭博》專訪，面對「務實的台獨工作者」標籤，賴首度以「沒有獨立路徑」回應。立法院國民黨團今列舉賴過往對台獨的主張，批評賴為了選總統打臉過去的主張，欺騙選民，質疑賴是trouble maker，不是peace maker，無法使台海和平、美方放心。

立法院國民黨團舉行「台獨金孫為了選舉還在騙？」記者會，台北市議員李彥秀拿出賴當年作為國大代表高舉「台獨萬歲」的照片，她表示，賴過去保有理念，但一路以來的言論，卻是「見人說人話，見鬼說鬼話」。

李彥秀說，賴擔任立委時曾稱台獨黨綱是台灣資產和寶藏，擔任台南市長時稱台獨是共識，主張台灣獨立，2019年擔任行政院長時又稱自己是台獨工作者，台灣需要新的憲法主張，現在的憲法是為中國制定，今年卻又說台灣已是主權獨立國家，國名是中華民國。

李彥秀表示，賴為了選中華民國總統，就是騙騙騙，打臉過去主張、修正路線，這樣的候選人選上後，台海會和平、美方會放心嗎？並稱賴一路走來是trouble maker，不是peace maker。

台北市議員張斯綱則提到賴出訪行程，直言是「美中控管的鳥籠行程」，賴在在紐約待了一個晚上，500多位參眾議員、紐約州長或市長都沒有打過電話，該規格創下最低紀錄，就連國民黨前主席吳敦義過境規格都比賴高，可見美國國務院希望賴過境靜悄悄，擔憂他變成下一個陳水扁，成為區域麻煩製造者。

另外，獨派也曾稱，賴當選台獨才有空間，寄望賴完成修憲工程，而賴至今也未表態，顯示他沒有真心愛中華民國，只是利用「中華民國」拿到資源，往台獨路上前進，這也是美國政學界的疑慮。

立委游毓蘭說，所有源起都是因賴7月11日提到「當台灣總統可以走入白宮，我們政治目標就達成」一句話，賴丟棄台獨神主牌，希望美國老大哥排除對他的疑慮，但他曾稱自己是務實的台獨工作者，所謂務實就是見人說人話、見鬼說鬼話，隨時轉彎雙標或多標。

立委李德維說，做了政治人物，不能變變變，賴出訪時，台獨僑界人士有揮舞台灣國旗致意，顯見非常支持這位台獨金孫，但當賴說沒有台獨路徑時，難道他過去的台獨是騙局，而今日主張不是騙局嗎？

李德維表示，民進黨台獨黨綱走入歷史灰燼了嗎？賴現在的言行都對不起最支持他的獨派團體，台獨大老都希望他成立台灣國，賴現在的言行對不起台獨黨綱，更對不起過去的賴清德，希望選民不要被騙術詐騙。