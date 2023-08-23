民進黨立委賴品妤的父親賴勁麟請辭雲豹能源董事長一事， 藍營人士認為沒有更清白，只是不想解釋斷尾求生，想要挽救民進黨賴清德選情。行政院副院長鄭文燦今天說，再生能源極大化是台灣必需要接軌國際要走的路，賴勁麟在辭職聲明已經說得很清楚，他不想選舉失焦，也不失望綠能政策被汙名化。

鄭文燦說，任何一家公司只要是合法，政府都給予保障，沒有哪一家公司會擁有特權，推動再生能源極大化是台灣必需要接軌國際要走的路，在這過程，如果有任何缺失或是不法都要正面去面對，要找出解決的方法，綠能也透過不斷讓產業成熟，讓它的價格合理可以接受，目前只佔台電6％左右。

他也說，這兩年台電虧損累計5000多億，主要是國際燃料價格高漲，現在幾乎是賣1度電賠1度電，因為價格還沒掉下來，期盼國際燃料價格可以下降之後，讓台電營運恢復正常，事實上這幾年政府動輒用上千億來挹注台電，這也是讓台電撐住整個物價。