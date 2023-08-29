鴻海創辦人郭台銘昨宣布參選2024總統，民進黨立委林俊憲表示，聽說很多支持民進黨的好朋友都要幫郭連署；對此，民進黨立院黨團書記長莊瑞雄表示，立法院現在休會，區域委員都在選區拚戰，各辦公室有沒有接到不知道，但民進黨立場很簡單，民主政治每位候選人代表不同價值，郭董代表哪一派看不出來。

莊瑞雄說，民眾黨主席柯文哲不藍不綠、新北市長侯友宜傳統老國民黨派、台派就是賴清德，各陣營拚戰爭取民眾認同，民主政治就是爭取多元價值，樂見每一位總統候選人提出主張，最後由民眾做決定，民進黨不會因為誰要連署、要參選心情因此起伏，就是全力拚戰、獲取最大選票。

另外，傳出賴清德早在數月前，就已經下令黨內必須因應整合戰，是認為非綠整合希望還很大？對此，莊瑞雄表示，沒有下令，但輿情大家都會討論，選情瞬息萬變，每個陣營都想贏，選票上印2個人還4個人都樂觀其成，民眾也不會混淆。

民進黨立委許智傑則說，他個人認為非綠整合困難度高，但政治瞬息萬變，甚麼事情都有可能發生，因此隨時做好備戰狀態，是賴清德一貫的態度，民進黨完全不鬆懈，不論非綠陣營整合與否，我們都有信心、要小心、戰戰兢兢、繼續認真，以一對一對決的態度，面對每一個候選人。

林俊憲昨上午稱，有支持者們要幫郭台銘連署，但下午卻改口「要支持者別參與連署」，強調民進黨的立場就是不要介入，傳出是黨內認為此言不妥，因此私下「提醒」黨公職注意；對此，莊瑞雄說，民眾未必是哪方支持者或黨員，選舉大家喜歡熱鬧，政黨對決會搞得比較緊張，喜歡哪種選舉大家口味不同。

莊瑞雄指出，民進黨公職有時候會聽到民眾想法，大家就會在臉書表達出來，民進黨中央並未下令說不可以幹什麼，民進黨方向很清楚，賴清德今天就在屏東，提醒颱風將至也衝刺選票，公職跟總統候選人分進合擊，國民黨之間到底要怎麼整合、水太深，外界很難理解。