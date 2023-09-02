民進黨總統參選人賴清德今接受民視《新聞觀測站》專訪，來賓資深媒體人邱明玉提問，外界預估是說，民進黨可能這邊會掉10席，怎麼看？賴清德坦言，這屆民進黨所提名的，立委候選人的確比上一屆，遭遇到更多的挑戰；資深立委因為個人生涯規畫或家庭因素，沒有競選連任，實力本身的確是有差距的，不過我們提名出來的候選人，基本上條件各方面是還不錯。

賴清德指出，像是基隆立委參選人鄭文婷，她本身是律師，也是議會黨團的總召，萬華立委參選人吳沛憶，她選舉的票數大概不是第一名，就是第二名，也是318學運的要角，這個表現，通通都不錯。

賴清德表示，至於中和立委參選人吳崢，他昨天才去輔選，他反服貿的時候，是翻牆進入立法院，這次希望得到鄉親的支持，他可以大方的走進立法院；另外，他要特別提到，台中上次蔡其昌，就碰到藍白合，那也是一個候選人而已，這次也是一個候選人而已，所以並沒有說藍白合，就增加難度。

他也提到，台中市立委第三選區民進黨提名謝子涵，非常有內涵，她發現安倍首相提出的，地方創生戰略，她自己自費跑到日本去求學，去學習地方創生，回來成立一個組織，全國巡迴演講，講了一百多場，可以看得出來，她對故鄉的認同，對鄉親的感情。

賴清德也說，新竹縣第二選區找了一位教授，叫曾聖凱，新竹市找了林志潔教授等等，然後在大安區找了苗博雅，新店找了曾柏瑜，所以他深知這場選舉是重要，但也了解光靠民進黨是不足，所以我們提出了「民主大聯盟」的計劃，就是跨黨派、跨世代、跨領域，希望能夠集結台灣，最大的民主力量，一舉完成守護台灣的責任，也增進台灣的民主和平跟繁榮。