【全程字幕】綠營大咖也收基泰建設「政治獻金」！ 王鴻薇曝內幕直言：再次示範綠能你不能 @ChinaTimes ​

台北市中山區大直昨（7日）晚發生民宅傾斜、陷落的重大公安事件，北市府初步判定，疑和基泰建設公司在附近的建案工程有關。綠營今指控藍委王鴻薇曾收受基泰建設政治獻金，反遭翻出民進黨市議員簡舒培、王閔生也都收過。簡舒培澄清一切合法，並喊話若社會大眾認為某些特定類型營利事業不能、不該捐獻政治獻金，「那應請立法院儘速修正政治獻金法」。王鴻薇受訪時反酸，簡舒培是在跟民進黨中央喊話就請民進黨回應，自己絕不會像綠營一樣拿了政治獻金就閉嘴。

民進黨今召開「藍白官場現形記」記者會，新北市中和區立委候選人吳崢指出，王鴻薇光近兩次的選舉，就拿了基泰建設30萬的政治獻金。卻遭翻出藍綠兩黨共13人收過基泰建設的政治獻金，包括綠營議員簡舒培、王閔生，引發質疑。

簡舒培也在臉書發文回應，強調所有的政治獻金都依法收受及申報，包括雲豹能源及基泰建設，捐款單位不會因為捐政治獻金就能違法亂紀，基泰建設應該負起所有賠償責任及配合調查，她也嚴格要求自己不能有任何對價關係，「如果社會大眾認為某些特定類型營利事業不能也不該捐獻政治獻金，那應請立法院儘速修正政治獻金法。」

對於簡舒培稱要修法禁止收受「某些特定類型營利事業」的政治獻金，王鴻薇下午接受媒體聯訪也回應，不知道簡舒培是不是在回應民進黨中央的記者會，也請民進黨中央今天召開記者會的人，直接回應簡舒培，到底民進黨現在的說法是甚麼？

國民黨立委王鴻薇表示，絕不會像綠營一樣拿了政治獻金就閉嘴，會監督到底。（截自中天新聞直播）

對於王鴻薇稱「民進黨議員也收基泰建設政治獻金，民進黨不敢認嗎？」王閔生在臉書回嗆，政治獻金都依法公開申報，沒有認不認的問題，王是在操作輿論、轉移焦點；並反問，究竟在地民意代表王鴻薇，有沒有收到住戶的陳情？有沒有協助住戶? 有沒有替住戶發聲？有沒有去檢討台北市政府?

對此，王鴻薇受訪時坦言，她詢問服務團隊，確實沒有接到議員或選民跟她陳情，據她所了解，居民是透過某位市議員跟市府陳情，應該是陳怡君議員，昨晚在現場時有聽到陳講，不過陳怡君也沒有跟她反應過。王強調，不會因為拿了政治獻金就放鬆監督力道，不會像民進黨一樣，拿了政治獻金就閉嘴，政治獻金就是依法申報，選民權益也是監督到底。