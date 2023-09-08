台北市大直街94巷弄內民宅因工地施工嚴重傾斜。（杜宜諳攝）

國民黨立委王鴻薇（圖中）。（資料照/羅永銘攝）

台北市中山區大直街巷內多棟大樓在7日晚間傾斜，更有一棟民宅的1樓瞬間變成地下室，北市府指出，初步了解原因疑和基泰建設公司在附近的建案施工有關。而國民黨立委王鴻薇也遭民進黨爆料，相隔不到70天收受該建設公司的2筆政治獻金，共30萬元。對此，她今(8日)在臉書提出4點說明，「對於選民託付責任兢兢業業．對於國政監督絕無寬貸，政治獻金也公開申報」。

王鴻薇今受訪時表示，自己的政治獻金都是依法並公開申報，她不會因此減少監督力道，一定會確保住戶獲得賠償。王說，基泰只有口頭承諾，並未親自出面面對住戶，也沒有對住戶說明情況，這都是逃避責任的方式，不能全部只讓北市府承擔，基泰也不准脫產。

王鴻薇指出，關於大直地區大直街94巷房屋災，昨天和服務團隊、蔣萬安市長、媒體朋友及市府同仁，全程於現場處理直至凌晨，早上再次前往現場參加市府會報，因此提出4點說明，分別是第一，要求基泰建設台北市應全面停工、第二，要求台北市府啟動代位求償防止建商脫產、第三，民進黨收基泰政治獻金不敢認嗎？第四，目前共有197戶329人安置於九個旅舍。

關於政治獻金一事，王鴻薇指出，不論是建商停工、市府咎責、要求代位求償，她的要求都相當明確，「過去監督綠能，民進黨就玩過一次，已經證明無效，如今又想故技重施，今天竟然黨中央帶頭指責我收政治獻金，請問民進黨議員簡舒培和王閔生收基泰建設政治獻金，民進黨不敢認嗎？民進黨利用市民受災來操作政治資本，令人不恥。」