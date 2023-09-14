鴻海創辦人郭台銘14日宣布與其搭檔的副總統擬參選人為資深藝人賴佩霞，國民黨引用賴佩霞在《人選之人》劇裡面的台詞「民主可以是一個人說了算，想要怎麼樣就怎麼樣的嗎」回應。強調國民黨相信在下架民進黨、捍衛中華民國的道路上，所有理念一致、同為「中華民國派」的各方都能並肩前行，而非自作主張脫隊。

對於近日2024年總統大選之各方動向，國民黨表示，黨唯一徵召提名人為侯友宜，國民黨將堅定自己的步伐，團結一致向前行，不受外界因素影響。國民黨認為，超過六成的主流民意是下架民進黨，呼籲各方人士應秉持真正的主流民意，心中不要只有自我，而應「小我小一點、大我大一點」，期待非綠大團結，方能讓「政黨輪替，台灣更好」。

國民黨重申，黨經過全代會無異議通過之總統提名人為侯友宜，因此堅定力挺侯友宜的態度不因任何外在因素而改變。此外，國民黨黨員為非黨籍參選人公開助選之行為會違反《一一三年中華民國總統暨立法委員選舉 中國國民黨黨員行為規範》。國民重申黨紀沒有模糊空間，黨員如涉違紀問題將由權責單位嚴肅處理。

「民主可以是一個人說了算，想要怎麼樣就怎麼樣的嗎？」知名台劇的經典台詞言猶在耳，國民黨相信在下架民進黨、捍衛中華民國的道路上，所有理念一致、同為「中華民國派」的各方都能並肩前行，而非自作主張脫隊。

國民黨表示，誠摯期待各方秉持以人民為本的心，「小我小一點、大我大一點」。國民黨與侯友宜也會繼續爭取各方力量支持，務求非綠大團結，共同下架民進黨、共組捍衛中華民國的執政大聯盟，才是一起達到和平、繁榮和清廉目標的最好路徑。