▲七堵百福社區一帶民宅疑似因施工鄰損，內部可見到非常不自然的凸起裂痕，恐有危險。（徐佑昇攝）

▲當地居民沈小姐指出疑似因施工鄰損，陽台處裂痕越來越大，非常擔心。（徐佑昇攝）

▲居民沈小姐指出後方陽台疑似因施工鄰損，有非常明顯的不正常裂痕，希望建商可以妥善處理。（徐佑昇攝）

▲基隆市議長童子瑋（左二）與市議員曾怡芳（右一）實際至受損民宅內會勘了解情形。（徐佑昇攝）

▲市議員曾怡芳（左二）與七堵百福社區一帶民宅居民（右一、右二）向建商人員（左一）反映，因施工鄰損，導致住宅有傾斜、漏水等問題，非常擔心居住安全。（徐佑昇攝）

▲七堵百福社區一帶民宅疑似因施工鄰損，但質疑建商與市府消極處理，未先處理鄰損就繼續施工，拉起白布條抗議。（徐佑昇攝）

▲市議員曾怡芳（右）要求市府人員務必要主動積極介入，了解受損居民需求，建立溝通平台，讓居民能夠放心居住。（徐佑昇攝）

▲事發的工地緊鄰受損的白色民宅旁，因此居民相當擔心未來繼續施工會讓損害進一步惡化。（徐佑昇攝）

大直下陷意外爆發後，各縣市也開始檢視施工安全等問題。基隆市議員曾怡芳曾於5月質詢指出，位於七堵百福社區的建案有鄰損問題，但直至本月，建商與都發處仍消極處理，不但未談妥賠償，還疑似有檢驗數據「便宜行事」的問題，讓居民人心惶惶。基隆市議長童子瑋14日會勘鄰損現場並表示，未來都發處在處理相關案件時，要有回覆時限，也必須要求建商確保居民安全。

議長童子瑋會勘鄰損建築 居民批建商市府消極

七堵百一街及福一街旁住家，居民懷疑因為緊鄰旁邊的工地施工不慎，導致房屋結構出現明顯龜裂、傾斜，相當危險。曾怡芳表示，該建案從5月11日開始發生電桿下陷，往後更持續收到居民陳情建案並無停工，且房子的損害度每況愈下，傾斜度也更加嚴重。

曾表示，基市府在6月18日會勘後也承諾會重視該案，而她也要求建管科必須要有「建築、土木、結構」等第三方技師全數同意才能復工，當時建管科也認同並允諾。

然而曾質疑，在7月中收到居民陳情建商仍持續施工，她向建管科詢問狀況，卻發現建管科「無聲無息」同意建商繼續施工，並用多種理由來合理化建商復工。但曾與結構技師諮詢後，才發現建商並無針對技師提出異議做改善，也並未請技師同意復工，也讓人懷疑復工程序是否有問題。

曾還痛批，建商甚至派人質問居民為何提供照片給議員，家中的大樑裂痕到時幫他們補一補就好了，諸如此類的話語，尤其在近期大直宅塌案的發生更是令居民人心惶惶，深怕自己家成為下一個宅塌現場，更無法接受。

議長童子瑋會勘後表示，現場確實有看到龜裂與損害相關問題，但從5月事發至今，市府都發處卻沒有積極作為居民與建商之間的橋樑，做好為市民把關的責任。

童強調，市府未來應該要檢討相關流程，如果有類似的重大案件，應該要在1個月內回覆市民，如果市民遇到困難，市府也要主動與里長或議員建立溝通平台，讓市民掌握情形，也不用擔心受怕，讓市民安心居住，建商可以順利施工，達成雙贏目標。

建管處則回應，已和居民留下資料，會盡快請技師確認相關情形，做好把關，也會協助居民與建商後續的溝通，以確保民眾安全為優先。