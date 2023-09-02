距離2024選舉越來越近，除了總統大選引人注目，藍綠白三黨也積極在各立委選區進行攻防。對此，精神科名醫沈政男今（2）日分析，所有鐵票區都是錯誤的，只會讓民主機制失靈。台灣目前的鐵票區，最嚴重是台南，再來是高雄。但他認為，這次民進黨在高雄應該會掉一席，所以民進黨總統參選人賴清德才會特別在參香時拜託，「讓高雄民進黨立委參選人全壘打」。

沈政男今在臉書發文指出，民進黨於2024立委選戰中，應該會輸給國民黨的李眉蓁。他強調，李眉蓁因為學倫案跌了一跤，後來勇敢改錯，重新出發，獲得選民肯定。

至於台南市的立委選情方面，沈政男就相當悲觀，直言當地一位競選連任的綠營立委，陷入學倫案已經數月，但好整以暇等待學校判定審查結果，完全沒有自省能力，如果大家看過原始論文就會發現，就是兩個字「抄襲」，然而賴清德並有花費心力去站台。沈認為，主要原因就是國民黨與民眾黨在台南太弱了，本來還禮讓無黨籍，但參選人陷入司法官司，只好馬上再找了型男刺客，「但知名度與攻擊力都太低了。」

沈政男直言，民進黨台南至少有兩席立委，但卻幾乎每天都在那邊發文批藍打白，而且錯誤百出，根本就只是抹黑抹紅罷了。「在鐵票區，選立委當立委實在太簡單，這絕對不是台南，更不是台灣民主之福。」