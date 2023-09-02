因近年蛋荒緣故，農業部花費5.7億元納稅錢補貼進口蛋，然而去年9月成立、資本額僅50萬元的1人公司「超思」竟拿到上億元補助款，引發外界質疑聲浪。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉昨（1）日也怒轟，能拿出幾億元買蛋，為什麼不充做資本額，根本不合乎商業會計法。

節目主持人劉寶傑昨在節目《關鍵時刻》談到超思的議題，稱「現在外界有人講說資本額不重要，我能拿出真金白銀買蛋，你能管我嗎？」吳子嘉怒轟，資本額很重要，50萬資本額去做幾億的生意，「你去問國稅局可以嗎？當然不可以，假使你是巴西蛋商，你會跟50萬公司去做幾億的生意，你敢把這個蛋交給他，錢怎麼收，胡說八道！」

吳子嘉進一步質疑，國際貿易要徵信調查，「超思金流是怎麼來的？調查局就要查錢從哪裡來？那把幾億做資本額不就結了，當資本額繼續買蛋，為什麼要另外拿現金呢？整件事當然是不合乎商業會計法，絕對違法，有什麼好談的。」

劉寶傑詢問，「今天超思要告人，還表達出我這麼努力，我們為台灣的人民努力，你們這樣侮辱我的態度」。吳子嘉先是回應，「要告來告，換我告他」，接著指出超思去年才成立公司，買雞蛋就做一票生意，另每次到了選舉的時候，就出現很多50萬公司，然後選舉完就把這些公司解除掉，這就是一案人頭公司，「弄完一次就散了，私下就把錢就分掉，我就問是哪個派系做的？」

吳子嘉還提及，這起事件最重要的地方就是消息，「缺蛋超思找巴西，我要知道我也找巴西，我公司還比他大一點。」吳強調，真的要進口，國營事業台農發就可以去買了。吳還質疑，該公司後面有白手套，「中間一定有中間人，中間人一定有大咖，後面也有藏鏡人，因為海關要好幾千萬的稅，稅金誰幫它墊的？搞50萬的公司就是大家分帳，變成一個紙上公司就不見了，負責人就消失了。」

對於超思公司進口雞蛋引爆爭議，農業部1日晚間在臉書上重申，「農業部沒有補助特定進口商，專案進口雞蛋過程皆公開透明，不實謠言勿信勿傳」，甚至更放話「農業部不排除提告」。