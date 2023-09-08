針對超思公司採購巴西雞蛋爭議，農業部長陳吉仲6日開記者會說明，強調一切公開沒有黑箱，但仍未平息外界質疑。國民黨立委參選人、台北市議員張斯綱不禁表示，農業部再拗，只會越補越大洞。所以陳吉仲不要躲，也不要推記者的麥克風，就再開一場記者會，公布超思請款金額與時間。

張斯綱7日在臉書粉專指出，6日晚上，他揭露陳吉仲公布的合約，與陳吉仲記者會嘴巴講的內容，根本完全不同，超思明明拿到報價文件就能請款，陳吉仲卻睜眼說瞎話，說是超思代墊，驗收後才付款。難以理解陳吉仲到底是沒看合約資料，就出張嘴唬爛，還是存心誆騙大眾，賭一把大家不會仔細檢視合約。要不是陳吉仲說謊，就是合約造假，一翻兩瞪眼。

張斯綱接著表示，沒想到事隔一天，農業部次長陳駿季7日繼續拗，稱合約是真的，超思墊款也是真的。說合約確實簽訂「代收轉付」，但是超思墊付了所有貨款，執行優於合約規範。所以農業部現在的意思是：確實報價單就能請款，但超思自己不按合約走，就是愛墊錢？農業部要說這樣的故事，要不要乾脆幫超思千元董座秦語喬立銅像，蓋生祠，這樣還更有說服力。

張斯綱指出，其實合約第四條，還有履約保證的相關規定，中央畜產會交付貨款時，超思應該要開立相同金額的擔保本票。換句話說，超思應該要開約6億多元的本票給中央畜產會。50萬元資本額，拿6億多元本票擔保，再拿6億多元現金墊款，農業部再拗，只會越補越大洞。所以陳吉仲不要躲，也不要推記者的麥克風，就再開一場記者會，公布超思請款金額與時間。