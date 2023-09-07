進口蛋爭議延燒，被質疑1人公司的「超思」資本額僅50萬元，卻拿下農業部上億元進口蛋採購案；針對政府專案進口雞蛋，國民黨團5日召開記者會，由立委王鴻薇、台北市議員徐巧芯、游淑慧出席，農業部長陳吉仲也於6日召開記者會。有一份網路民調6日起在YouTube針對「超思羅生門…你比較相信誰？」進行調查，高達91%的網友表示比較相信國民黨3姝。

「政治仙知道」6日起在YouTube針對「超思羅生門…你比較相信誰？」進行網路民調，截至7日晚上7點，已有3605名網友參與投票，91%的網友表示比較相信國民黨3姝；3%表示比較相信1人超思；4%表示相信陳吉仲；2%其他。

網友紛紛表示，「民進黨可不可以做點讓人民安心的事」、「賴功德...好安靜喔」、「這個採購蛋招標的承辦單位、會計單位、政風單位、上級單位和招標主持人等，是怎麼審標的？」、「綠能台灣人不能啦」。

不過也有網友認為，「我是不知道要相信誰，但是會想找出答案來證實『誰有問題』」。