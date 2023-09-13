即便民進黨政府陷入綠電、超思等爭議，民進黨總統參選人賴清德在多份民調中仍暫居第一。一份最新的網路投票針對賴清德民調未受影響一事進行調查，其中有71％網友認為原因出在「在野黨力道太弱」。

隨著2024總統大選腳步近，許多民調紛紛出爐。民主文教基金會今（13）日公布最新民調顯示，在四腳督的狀況下，民進黨參選人賴清德以33.7%居冠，柯文哲則拿下20.1%，國民黨參選人侯友宜16.0%，鴻海創辦人郭台銘10.6%。《ETtoday新聞雲》11日公布的民調則顯示，三腳督情況下，賴清德以36.5%支持度，分別領先侯友宜、柯文哲的29.5%以及22.9%。

由於目前許多民調皆顯示賴清德仍處於領先態勢，YouTube頻道《政治仙知道》昨發起網路投票，截至今日下午2點半，有逾2千人參與。針對「你覺得賴清德民調為何不受弊案影響？」一事調查，認為在野黨力道太弱的網友有71％，認為保持距離能保安全的網友則有13%，另外，有11%認為台灣金孫一定要挺，至於其他意見則佔5%

對此，許多網友表示「基本盤！是非對錯都會挺」、「假民調」、「側翼太多太強大了」、「有些民調不可信，2024民進黨一定崩盤的」，另外也有網友直呼「在野黨弱到爆」、「在野不得人心」。