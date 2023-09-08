台北市大直街94巷民宅塌陷事件，出現二樓變一樓狀況。中天新聞針對「大直民宅傾斜塌陷，讓369人無家可歸，從建商到北市府，外界要揪出誰的問題最大？」進行街訪，有年輕人不禁表示，「很誇張耶，如果是我回到家，看到家裡變成這樣，我真的會受不了」。

中天新聞《鄭亦真辣晚報》今（8日）派出記者針對「大直民宅傾斜塌陷，讓369人無家可歸，從建商到北市府，外界要揪出誰的問題最大？」進行街訪。有一位婦人表示，「整個這樣下來的，很恐怖耶」。同行的一位女子表示，「我覺得好可怕喔」。

有一位先生表示，「豆腐道工程，不是台灣一大堆？」一位婦人則質疑，「是偷工減料呀？」還有一位先生認為，「地基沒做好，他做地基的工法不對啦，才會去影響到隔壁的。他本身假如繼續這樣，他連自己蓋的房子，都有問題了」。

有一位年輕人不禁表示，「很誇張耶，如果是我回到家，看到家裡變成這樣，我真的會受不了」。也有人質疑，「偷工減料，不然就是那個地方本來就不適合蓋房子」、「當初在蓋房子，可能在地基上就有問題，導致你這邊在施工，會影響到隔壁的民宅」。