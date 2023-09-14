民眾黨昨（13）日召開記者會，宣布引進「第三方檢舉平台」，民眾黨總統參選人兼黨主席柯文哲受訪表示不會護短，有問題就面對。對此，文化大學廣告學系系主任鈕則勳認為，這是柯文哲在對新竹市長高虹安的爭議進行一定程度的反制，柯不排除要對高斷尾求生。

高虹安近期風波不斷，先後被爆出住豪宅、坐豪車，男友李忠庭「干政」等爭議，甫離職的新竹市文化局前局長錢康明更爆料，李稱他在配合上跟當初想的不一樣，詢問他「什麼時候辭？」他回應不會辭職，並稱自己是被高虹安找來當文化局長，「要虹安叫我走我才會走。」李忠庭則說，高虹安下周會告知去留。而隨著高虹安爭議愈爆愈多，外界也認為已對柯文哲選情造成不小傷害，如何因應高虹安風暴成為關注焦點。

《中評社》今報導，鈕則勳受訪時表示，柯文哲現在對高虹安案的態度，是希望不碰最好，他召開記者會、宣布在黨內引進「第三方檢舉平台」，還直接說新制度剛上線，剛好拿來檢視高，這些動作是在進行一定程度的反制，「對高不排除要斷尾求生。」

鈕則勳指出，若民眾檢舉高虹安，並送到第三方平台，民眾黨的評議委員不排除真的會對高進行處理，因為此案勢必已衝擊柯文哲的選情，必須直接面對，「即便高會有委屈，但柯考量整體2024選舉，應會有滿明顯的取捨。」