桃園人氣排隊名攤「阿箴越南法國麵包」曾爆食物中毒案，受害者逾400人，經桃市衛生局調查，攤商疑似是製作蛋黃醬前，未落實雞蛋清潔造成食物中毒。農業專家「Linbay好油」林裕紘曾強調「台灣的雞蛋不能生食」，近日巴西進口蛋過期爭議鬧大，名嘴歷史哥李易修今(14日)在《大新聞大爆卦》節目指出，當時稽查發現是沙門氏桿菌過量，嚴重懷疑蛋黃醬本來就是過期巴西蛋製成，再拿出來用就造成食物中毒大爆發。

歷史哥提到，8月的時候，桃園鬧了一起很大的「蛋黃醬中毒事件」，400多人受害，就是抹在那個法國麵包上面的蛋黃醬。（根據媒體報導，桃園市中壢區忠貞市場一家販售越南法國麵包的攤商涉食品中毒案，衛福部食藥署8月16日公布最新統計，到15日累計通報患者已達514人，食品檢體檢出沙門氏桿菌和仙人掌桿菌外，人體檢驗的22名患者檢體中，有12件檢出沙門氏桿菌。）

「那時候中壢去稽查、桃園去稽查，被綠營釘了很多天嘛！」歷史哥指出，稽查過後，發現是沙門氏桿菌過量。毒物專家、醫師顏宗海博士就說，雞蛋如果保存不好，第一個風險就是沙門氏桿菌過量，「因為那個保存環境不好！」

「可是我懷疑，因為蛋黃醬很常在那個小吃攤塗，幾乎也很少在冰嘛！」歷史哥質疑，「他說那個溫度不夠，會不會那個蛋黃醬本身就有問題？」因為我們知道，細菌是等比級數在增長的。所以它本來就有一定程度的沙門氏桿菌，然後拿出來使用之後，大爆發！

歷史哥直言，不然不會嚴重到400多人，代表它的毒素累積很高。如果是這樣的話，大家就在懷疑，會不會這個蛋黃醬就是拿了那個？

前立委郭正亮問「這個蛋是什麼時候進到台灣的？」名嘴陳鳳馨提醒「從5月就開始有了...從4月就開始有了，4月到現在！」

歷史哥表示「這個蛋黃醬是8月中稽查到的。」主持人馬千惠直呼「所以謝寒冰才會說，現在沒有蛋殼的蛋他不吃！」