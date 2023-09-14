國防部12日出版112年國防報告書，報告書自民國81年開始，這次是第17次公布，同步發行「中文、英文及有聲書」版本，同時這也是俄烏戰爭、中共對台軍演後的首本國防報告書（上一次發行為110年），內容也呈現出「中國當面沿海機場擴建示意圖」，點出解放軍擴建龍田、惠安、漳州等針對台灣防務的機場，而威脅假想目標都直指台北市。對此，退役少將栗正傑13日就表示，「那幾個機場和台灣的距離，大概三十分鐘所有飛機都可以到台北市上空，殲-16是炸彈卡車，總共可以帶12噸的炸彈，我的老天爺，你12噸的炸彈從台北飛到高雄，代表我們南部所有的機場、港口都被炸完了」，引發討論。

栗正傑13日在中天節目《盧秀芳辣晚報》中表示，「其實共軍的作戰構想，當然是速戰速決，首戰即決戰，所以他在第一時間如果能夠把台北市能控制制住，他就可以減少外國的干預，所以目前來講，我覺得打台北可能性是非常高的」，栗正傑更提到，「那幾個機場和台灣的距離，其實一般民眾認為，那只是一個數字而已，你要把他翻譯成『飛機飛到台北市多久？』」栗正傑指出，「大概三十分鐘所有飛機都可以到台北市上空」。

栗正傑最後更說，「而殲-16是炸彈卡車，總共可以帶12噸的炸彈，我的老天爺，你12噸的炸彈從台北飛到高雄，代表我們南部所有的機場、港口都被炸完了，所以他打仗有三制，制空、制海、制電訊，致電訊就是先癱後登，制空就是讓你機不離地，制海讓你艦不離港，中共作戰的戰略構想，就是讓你的飛機不能夠抬頭、軍艦不能離開軍港」。