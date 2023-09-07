農業部昨日公開中央畜產會與超思的合約內容，其中超思「代收轉付」再掀爭議。農業部表示，代收轉付是國際貿易間常有的形式，超思所有貨款都是自己先代墊，昨天公告的合約內容絕對真實。

超思公司去年9月登記成立，但去年11月起北半球發生嚴重禽流感，在可進口雞蛋國家多處尋蛋無果後，於今年2月24日申請停業，但3月2日卻再申請復業，外界質疑業者早知道專案進口一事，但遭業者否認。然而近日超思爭議甚囂塵上，農業部終於在昨日公開與超思公司的合約。

細看該合約發現，只要超思將從巴西取得的報價文件給中央畜產會，畜產會便會付款，等於畜產會在還沒進行驗收前就付款給超思，這樣「代收轉付」的方式引來批評，農業部長陳吉仲昨日背書，超思資本額雖然只有50萬，但在先墊付貨款上有清償能力。

農業部副部長陳駿季今(7)日表示，這次和貿易業者委託代辦的合約中，確實有針對代收轉付的條款，不過超思本身所有貨款都是自己先墊付，包含關稅、營業稅等，代表超思執行面優於合約規範，對中央畜產會並沒有造成任何損失，昨天公告的合約內容絕對真實。

陳駿季強調，今年3-4月全球都在搶蛋，若沒有先付款是沒辦法讓雞蛋包裝出口的，所以9家合作的業者在搶蛋中都是先墊款，有做國際貿易的都知道，代收轉付是國際貿易間常有的現象。

中央畜產會回應，以代收轉付方式委託業者代辦業務，是貿易商合約常見的形式，雖然與超思的合約上是以代收轉付方式簽約，但就實際狀況來說，超思並沒有以代收轉付方式付款，全數8814萬顆雞蛋都是超思先墊付款項，沒有事先向畜產會請款。

中央畜產會表示，超思進口全數雞蛋，都是待雞蛋經過檢驗合格驗收後，才會支付貨款給超思，因此驗貨後才會付款，檢驗不合格者皆退運或銷毀，費用皆由超思自行負擔。