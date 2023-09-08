國民黨總統參選人侯友宜8日端出「貧富差距」新解方，喊出內任逐步調整基本薪資至3萬3千元，侯大酸，蔡英文曾說過任內調高基本薪資至3萬元，但執政尾聲已不可能達成，侯友宜大批，「蔡政府又跳票」。對此，前立委沈富雄8日就表示，「今天說3萬3千元我舉雙手贊成，但要如何讓名目GDP和有GDP(PPP)漸漸併在一起？這個過程民進黨不敢做，我相信侯友宜是有魄力的人，那我們就在此一博」，引發討論。

沈富雄8日在政論節目《少康戰情室》中表示，「我們的GDP有名目GDP，有Purchasing power parity修正後的GDP，如果是修正後的GDP來講，我們的生活水平是像瑞典和德國，但如果用名目GDP來講，我們是賽普勒斯、斯洛維尼亞，你今天說3萬3千元我舉雙手贊成」。

但要如何達到那兩個GDP漸漸併在一起？沈富雄直言，「這個過程民進黨不敢做，這個要牽動的人、牽動各方的利益是很多的，但我相信侯友宜是有魄力的人，那我們就在此一博」。