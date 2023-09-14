國民黨總統參選人侯友宜（中）14日參觀「2023台北國際航太暨國防工業展覽會」，特別參觀展場的美國館，並在F-16戰機製造商洛克希德馬丁公司的攤位使用F-16模擬器，體驗駕駛F-16的臨場感。 （鄭任南攝）

《中時新聞網》最新民調，國民黨總統參選人侯友宜與民眾黨參選人柯文哲若能組成「侯柯配」，將可獲得38.4％支持，勝過民進黨「賴蕭配」的29.6％，差距8.8％。侯友宜今（14）受訪時說，最重要是國民黨徵召的總統參選人，他會團結所有力量大家一起努力往前走，政黨做不好就是該輪替，大家齊心齊力。

侯友宜今起訪美8天7夜，被問到何時請假投入選舉，是否會在新北市議會開議時做施政報告，侯友宜對此表示，他會在美國訪問之後，按照期程跟市民朋友報告，「按照我的時間，時間到了自然會跟大家說明。」