國民黨主席朱立倫今（17）日早上前往萬里區漁會出席座談會，在國民黨新北市黨部主委黃志雄的陪同下，替國民黨立法委員參選人廖先翔站台，接著再到金山慈護宮上香祈福；朱立倫表示，無論室內參民調，還是外部媒體的民調，都顯示國民黨總統參選人侯友宜的支持度已逐漸回流，顯見藍軍已逐漸團結。

朱立倫今早到新北市北海岸金山、萬里，踏足民進黨總統參選人、副總統賴清德的家鄉替廖先翔站台；提到選情，朱立倫表示，長期以來觀察國民黨總統參選人侯友宜的民調，現已逐漸回到原本該有的民調，因為今年5月侯友宜民調是最高，後來發生餵藥變餵毒的烏龍案後，整體往下滑之後，在7月23日全代會後，明顯看到因為藍軍回流與團結，民調快速往上提升。

他說，侯友宜的民調爬升幅度，大概是從6月底到7月底增加近6個百分點，雖然內參民調不公布，但不管是各家媒體的民調結果，現在都是些微超越民眾黨總統參選人柯文哲，但目前應只是藍營回流，還要繼續加油。

朱立倫強調，藍營回流比例，包括內參民調以及媒體所做的民調都是75％左右，盼後續持續加油，希望可以回到80％以上，讓雜音越來越少、團結力量越來越大。