苗栗縣前縣長徐耀昌22日凌晨宣布退出國民黨，並在退黨聲明中點出新北市長、國民黨總統參選人侯友宜的四大罪狀。對此，資深媒體人陳揮文23日就表示，「徐耀昌這種就是假韓粉，我請問徐耀昌，郭台銘有幫韓國瑜嗎？郭台銘是糟蹋韓國瑜的，你好意思出來講，當過縣長當過立委可以這樣唬爛嗎？」引發討論。

陳揮文23日在廣播節目《飛碟晚餐》中表示，徐耀昌當天說要下架國民黨的時候，他是鼓勵苗栗的鄉親要投票給郭台銘，這讓陳揮文暴怒質問「徐耀昌你是怎樣？有什麼毛病？有什麼問題嗎？你叫大家投給郭台銘，你的問題在哪裡？」陳揮文更直言，「徐耀昌這種就是假韓粉，侯友宜沒有幫韓國瑜，我們講了半年多，那我請問徐耀昌，郭台銘有幫韓國瑜嗎？2020年總統大選，郭台銘有沒有幫過韓國瑜？你好意思出來講，當過縣長當過立委可以這樣唬爛嗎？」

陳揮文最後更說，「郭台銘是糟蹋韓國瑜的，還叫大家投給郭台銘，你有什麼毛病？郭台銘在2020總統大選幹的齷齪的事情，遠遠超過侯友宜，徐耀昌你這種就是邏輯不清楚，你真的是在幫韓國瑜討公道嗎？真的要算帳，郭台銘是扯後腿第一名，像徐耀昌這種就是標準的在蹭韓國瑜」。