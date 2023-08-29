鴻海創辦人郭台銘曾經表示，「台灣喔，最不值得的做的一個JOB（工作）就是總統，」但他28日宣布參選總統，等於打臉自己所說的話。工商大老直言，郭參選看不到贏面，只看到一個「沒有誠信的人，願睹不服輸」。

2020年總統大選時，郭曾公開表態：「不徵召，堅持初選」，結果初選輸了，就想要獨立參選；2024年總統大選，郭在臉書公開發文：「將信守承諾盡最大努力支持侯友宜勝選，讓無能政府下架」，結果又一次失信。

對於郭台銘執意參選，工商界人士同聲批評。工商時報報導，三三會理事長林伯豐說「郭台銘參選等於是用最不好的方式，讓全台灣認識了他」。

全國商總主席賴正鎰也表示，郭台銘不是說信奉關公，關公是講信義、誠信的，郭口口聲聲說要「讓無能政府下架」，結果做的都背道而馳，他坦言，看不到贏面，只看到一個沒有誠信的人，願睹不服輸。

事實上，郭台銘在2014年曾提到「台灣喔，最不值得的做的一個JOB（工作）就是總統，你看韓國的總統，有那一個有好下場？過去清朝明朝的兩代皇帝，有那幾個有好下場？」郭強調，所以做總統絕對是一個害人的位置。