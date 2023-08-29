鴻海創辦人郭台銘昨（28）日宣布參加2024總統大選引發批評，國民黨籍雲林縣長張麗善更批郭台銘沒有誠信。臉書粉專「工程師看政治」（下簡稱工程師）則列出郭曾說過的話，並諷刺表示，只要結果不符預期，郭必叛盟。

工程師昨在臉書提到，今年4月5日，郭為過去負氣離開向國民黨道歉，並說若最後提名侯友宜為國民黨總統參選人，他會全力支持。5月17日，國民黨徵召侯友宜，郭則表示將信守承諾，盡最大努力支持侯勝選。然而，昨日郭台銘便宣佈參選。

而郭台銘不守信的舉動不只如此，在2019年4月17日，郭也曾表示，若未過初選，會全力支持經黨內初選制度所產生的候選人。然而，當郭台銘在初選輸給韓國瑜後，一度打算以第三勢力繼續參選。

工程師諷刺表示，不管初選規則是什麼、不管他給過什麼承諾，只要結果不符預期，郭必叛盟。工程師痛斥郭根本無信亦無義，一旦連署通過，大選或將沒救，只剩國會席次能守。

該文引來許多網友議論，並認為「2020的部份歷史正在重演中」、「看他一副捨我其誰的模樣，其實是自我感覺良好到宇宙等級了」、「很政客呀」、「早已經料到，郭肯定是會參選」。