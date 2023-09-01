鴻海創辦人郭台銘日前宣布連署參選總統，郭辦發言人黃士修8月31日接受廣播節目專訪時，談及連署參選策略，希望可以衝破百萬份。媒體人張禹宣卻認為，郭台銘已經被藍白兩黨給完全切割掉，他窮途末路了。他甚至點出，百萬份連署，如果國民黨不幫郭台銘的狀況下，黃士修自己也說溜嘴，稱他們未來要找公關公司幫忙連署，看來郭台銘已經沒有動能。

張禹宣8月31日在《關鍵時刻》節目中表示，郭台銘已經被藍白兩黨給完全切割掉了，他窮途末路了。

張禹宣接著指出，不管是民眾黨總統參選人柯文哲或國民黨，都已經跟郭台銘「分手快樂」，郭台銘的民調持續走頽。地方派系會衡量，一個是價值、一個是價格，最後當然是價值獲勝。跟著國民黨，未來才有前途。

張禹宣點出，這100萬份連署，如果國民黨不幫郭台銘的狀況下，他自己也說溜嘴，他們確實未來要找公關公司幫忙連署；如果有地方派系幫忙，為什麼還要找公關公司，地方派系代表的就是民意、基層的力量。郭台銘怎會找公關公司處理連署，所以他已經沒有動能、已經沒有能耐；他講一件事情很好笑，他說如果連署不一定要送件，只要柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜願意談，就不送件，所以露底氣了。