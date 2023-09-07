總統參選人郭台銘前天(5日)拜訪東門市場爭取支持，過程中他也不斷砲轟政府，但卻脫口說出「高麗菜貴是農業部沒把庫存放出來」，對此經常砲轟農業部與陳吉仲的農事粉專「Lin Bay好油」也看不下去狠打臉，直言會講出這種話，代表郭台銘身邊的農業幕僚有多無知。

郭台銘拜訪東門市場商家，一句「高麗菜貴是因為我們農業部沒有把庫存放出來對不對」，農業專家「Lin bay 好油」林裕紘7日下午在臉書發文「講這種話就代表郭董身邊的農業幕僚有多無知了」。他表示，8月的雨下成這樣，本土山上的高麗菜也收到影響，進口業者早就去進菜了，但菜不是從小叮噹的口袋可以直接變出來。

林裕紘舉例，跟越南下訂到到台灣港口，過程中大概要10天左右，好不容易船到港了，但都卡在海上，就是因為颱風影響，導致上周有一堆生鮮卸不了貨，假日也沒辦法加班，只能在本周二陸續卸貨，再配銷出去，至少也是今天或明天的事情了。

文末林裕紘也忍不住吐一句「郭董，加油，好嗎？」