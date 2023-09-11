農業粉專Lin bay好油版主林裕紘爆料，農業部防檢署日前稱巴西來的雞蛋最晚5月30日裝船，巴西來的雞蛋最晚是5月30日裝船，結果前幾天還有巴西雞蛋在架上賣，製造日期是9月5日，保存期限是10月5日，這些都有圖為證。國民黨立委王鴻薇已經向衛福部食藥署以及台北市衛生局檢舉超思違反食安法。

王鴻薇指出，根據農業部自己的公告，「進口雞蛋依進口來源國不同航程需時約1日至35日不等，雞蛋冷藏保存效期為90天。」但是保存期限10月5日，5月30日進口都超過四個月了，主管機關應查是否有違背食品安全法的標示規定。

王鴻薇說，她已經跟消保官討論過，確實有違反消費者保護法第9條輸入商品或服務之企業經營者，製造者責任之虞以及刑法255條意圖欺騙他人，而就商品之原產國或品質，為虛偽之標記或其他表示者，處一年以下有期徒刑、拘役或三萬元以下罰金。明知為前項商品而販賣，或意圖販賣而陳列，或自外國輸入者，亦同。

王鴻薇表示，她已經具名向台北市法務局、台北市衛生局、衛福部食藥署檢舉，並要求全面徹查相關產品是否有類似狀況，一律依法咎責。難道為了讓超思巴西蛋進口，獲得數億補助，連人民生命健康都不顧了嗎？請相關單位一定要嚴查到底，守護食品安全，決不寬貸。