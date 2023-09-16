進口雞蛋流向成謎！近日有地方政府、立法委員向進口雞蛋的農業部索取相關流向，但農業部卻未提供，地方政府因而自行稽查，除了發現有進口雞蛋有效日期標示不實外，還有混入國產蛋情事，農產品貿易商林裕紘在臉書發文指出，真正造成問題的是這些雞蛋應該被冷藏使用，卻被外行的農業部拿來給蛋商常溫使用，這種儲藏環境的變化導致雞蛋迅速變質，影響食用者的健康，農業部到現在一直都堅持這種冷藏轉常溫沒問題，可以再放一個月，可以到本來的保存期限，「這種缺乏食品安全管理常識的陳吉仲部長是造成這種問題的主凶」。

林裕紘表示，本產的學校團膳會使用有CAS的液蛋，CAS的液蛋必須使用國產的，而這種本土液蛋混進口液蛋的現象，就有可能使變質的進口雞蛋進入校園，吃進小孩子的肚子裡面。

林裕紘說，真正造成問題的是這些雞蛋應該被冷藏使用，卻被外行的農業部拿來給蛋商常溫使用，這種儲藏環境的變化導致雞蛋迅速變質，影響食用者的健康，但農業部到現在一直都堅持這種冷藏轉常溫沒問題，可以再放一個月，可以到本來的保存期限，缺乏食品安全管理常識的陳吉仲是造成問題的主凶，畜牧司長、副司長理應堅持自己在產業的專業，對長官提出諫言，但卻變成了配合長官的遮羞布，到了事情無法收拾的時候，又轉推給衛福部。

林裕紘也說，變質的進口雞蛋有多少？不知道？到底流向了哪些消費？不清楚。液態混用可能變質的進口蛋，可能流向校園營養午餐？會不會混進國產的洗選線，上了溯源碼當國產的賣？會不會混進箱蛋裡面？當國產的賣？現在有太多太多的疑問，需要農業部出來解釋了。