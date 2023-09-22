即便農業部長陳吉仲請辭獲准，但進口蛋爭議持續延燒，行政院長陳建仁今（22）日也為此致歉。然而農業專家「Lin bay 好 油」林裕紘稍早於臉書再度踢爆，分別檢視農業部9/15、9/18公布的雞蛋庫存，數字上出現很大差異，且第二次比第一次多了2000多萬顆。網友看完驚呼「「一種越盤點，貨越多的概念」。

「Lin bay好油」在臉書發文指出，「資料公佈越多的時候，就說明農業部的糟糕，這都是農業部自己公佈的資料」，他先拿出一份農業部在9/17號，新聞稿公布的蛋品庫存調度表，更新日期是9/15。這個時候未過期庫存，好好八里是639箱、好好高雄是6023箱、全日觀音是1769箱、全日虎尾是 1768箱、全日大林是73箱、全日仁武是1466箱、全日屏科是6603箱、萬蓬物流0箱、逢泰物流0箱。

Lin Bay好油踢爆，農業部近期公布的雞蛋庫存數據有很大的差異。（圖翻攝自Lin Bay好油臉書）

然而到了21號，農業部給各地方政府的巴西雞蛋庫存流量，上面製表日為9/18，結果好好八里變5198箱、好好高雄是11601箱、全日觀音是1102箱、全日虎尾是7540箱、全日大林是12216箱、全日仁武是15940箱、全日屏科是26693箱、萬蓬物流是2120箱、逢泰物流是5258箱。

Lin Bay好油踢爆，農業部近期公布的雞蛋庫存數據有很大的差異。（圖翻攝自Lin Bay好油臉書）

「Lin bay好油」不解，兩張表有重疊的箱數完全對不上，而且第二次比第一次多了共57354箱，以巴西蛋一箱360顆來計算，整整差了2064萬顆。「農業部連自己進口了多少雞蛋放在租借的倉庫庫存都搞不清楚，這樣講應該不是不實指控跟抹黑了吧？」

對於「Lin bay好油」踢爆農業部雞蛋庫存數據疑似有誤，網友紛紛留言表示「校正回歸，滾動式統計，謝謝指教！」、「現在連趕緊煮熟實質轉型都來不及了」、「我想這數字不同的問題，都可以用校正回歸或實質轉型的方式解釋」、「講什麼都兜不上，有什麼攤在陽光下？」、「這時候，我們的天才IT部長鳳姐就不見了！」、「備註說了會因時間滾動，如果數據不合理就是時間不同導致的！」