農業部長陳吉仲。（圖／本報系資料照）

進口雞蛋流向持續延燒，農業部今（16日）下午2時舉行「農業部公布專案進口雞蛋流向 執行聯合稽查違者依法辦理」記者會，並由部長陳吉仲主持。由於近期出現不少要陳下台聲浪，因此他是否作出相關回應，備受注目。

媒體詢問陳吉仲「這一批巴西進口蛋引爆食安風暴，您是否願為食安風暴道歉？」陳吉仲在記者會中回應，「我要跟特別跟各位報告，我們就是要把所有專案雞蛋進口執行到位，要照顧到消費者，確保蛋農盡快恢復產能。」

陳吉仲說明，國內雞蛋產量不足導致蛋價上漲，且衍生黑市價格猖獗，影響一般的民眾民生消費與店家業務營生，造成民怨，因此農業部從3月起實施「限時、限地」專案進口政策，從今年3月到明年6月底開放共12個國家專案進口雞蛋，並非無限期開放，保護蛋農產能復甦，以解決國人的雞蛋消費需求。

農業部為此建立滾動安全庫存，但是6月到7月雞蛋需求量降低，因此庫存中陸續出現到期的蛋品，加上洗選、運輸的耗損，耗損與到期的進口雞蛋共5,402萬顆，占比共37.18%，約是全國2天雞蛋的需求，但是這些到期的蛋品都有再利用，已經送往堆肥232萬顆，而待銷毀者有5,170萬顆，已全數封存，不會流入國內市場。