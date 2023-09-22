民進黨立法委員林楚茵今日於立院院會就雞蛋專案報告質詢行政院長陳建仁、衛福部長薛瑞元以及農業部代理部長陳駿季；林楚茵提到，這次進口雞蛋引發恐慌，又適逢中秋節，不僅政府威信受影響，更波及到整個雞蛋產業鏈，政府應該進行聯合稽查，並將稽查結果公開，陳建仁允諾，稽查完成後將盡速公布結果。

林楚茵指出，根據資料顯示，今年3月至7月進口共1億4531萬顆雞蛋，台灣一天就能生產約2300萬顆，換算起來進口量只有約6天本土產量，比例更不到1％，也代表現在市面上幾乎都是國產蛋，然而這種恐慌不僅影響政府威信，還有全國雞蛋業者、糕餅業者，政府必須給國人信心。

陳建仁回應表示，目前國產蛋量是充裕的，專案進口的雞蛋都沒有在市場中，而且已經請衛福部加強連稽查，並要求廠商標示正確。

林楚茵指出，這種操作出來的恐慌，就必須要靠政府來抑制，並詢問薛瑞元部長，現在聯合稽查的情形如何？薛瑞元說明，聯合稽查是針對後端市場所有食品，不分國產或進口，都會稽查產地、效期標示是否正確。

林楚茵說，稽查結果必須公告，蛋蛋危機就是因為許多事件讓在野黨這邊穿鑿、那邊附會，然而執政是一個整體團隊運作，進口蛋專案會持續到明年，如果沒有公告稽查結果、跨部會團隊密切運作，這些恐慌會傷害到99％國產雞農、蛋商。

陳建仁回應，最近的聯合稽查結果，架上都是安全、不影響健康的食品，聯合稽查成果會盡快公布出來。而原本雞蛋進口的跨部會小組無定期開會，未來因為專案會持續，將朝向一個月開會一次來檢討精進。