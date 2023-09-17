新北市府查核進口蛋，意外查獲中央畜產會在新北巿承租的倉儲，發現裡面堆滿已過期，以及雖未過期但預計會放到逾期的蛋共220萬顆。現場倉儲人員透露，這些只是｢南部倉儲放不下的」，意指南部有中央承租的倉儲存放了更多逾期蛋。媒體人黃揚明質疑，農業部說最後一批巴西蛋5月底上船，保存期限應在24～27日，為何港口查獲的巴西蛋已逾期？農業部避談已有「混蛋」洗產地流入市面的問題，當初是誰拍板決策進口？

黃揚明今(17日)在臉書發文提到，新聞報導指出，新北市衛生局接獲通報，台中蛋品進口商設置八里台北港區，16日前往該物流公司查核，經查該址為中央畜產會承租，冷藏倉庫儲存進口蛋品。且衛生局人員竟驚訝發現，現場有中央畜產會存放於待報廢銷毀區，已逾期的巴西殼蛋5,309箱、約191萬顆，進口價約千萬元。另也在冷藏倉庫發現尚未逾期的巴西及泰國進口蛋，數量為827箱、約29萬顆，共計6,136箱、約220萬顆。

黃揚明指出，根據農業部提供資料，專案進口雞蛋的廠商中，唯一一家位於台中的是「大統雲農生技股份有限公司」，可是農業部資料顯示這家公司只進口「澳洲雞蛋」。可是在這家公司登記的倉儲地址，發現原來這是畜產會租用來存放進口雞蛋的倉庫。

黃揚明強調，新北市府應該進一步查明，查獲的已逾期巴西殼蛋5,309箱，是何時、分幾批抵達台北港？根據農業部說法，最後一批抵達台灣的巴西雞蛋，是在5月底上船，保存期限是到9月24日～27日，為何現在在港口的巴西雞蛋「已逾期」？另外，如果有5,402萬顆進口雞蛋過期需要銷毀，且農業部稱其中有8成以上是巴西進口雞蛋，也就是有4千3百萬顆巴西進口雞蛋待銷毀，佔超思進口8,814萬巴西雞蛋的近半數。

「這銷毀率也太高！」黃揚明質疑，顯見當初決定進口巴西雞蛋的決策根本就有大問題，是誰拍板決策？有無會議記錄？這個案子問題實在太多了，農業部現在只敢說過期的蛋不會流入市面，完全避談已有「混蛋」洗產地流入市面的問題。「實在溫馨！」