近期屢屢因巴西進口蛋一事跟農業部槓上的農業專家「Linbay好油」林裕紘，昨（22）日於臉書自曝有名何姓男子傳私訊威脅他和家人的生命安全，對方甚至知道其住址，為此他表示即日起停更粉專，也不會再上訪談節目。對此，桃市警局表示，該案件已經報請檢察官偵辦；另桃園市副市長蘇俊賓稍早也在臉書發文表明市府態度。

從林裕紘在臉書貼出的截圖可以看到，何姓男子傳給他一段訊息，內文「林裕紘，很會爆料幹政府嘛，很邱嘛，我知道你老婆叫OOO，你家住桃園市OOO，還有一個OOO，你最好小心老婆跟小孩的安全，我們走著瞧，X」，其中，OO處為林裕紘將個資馬賽克的隱私內容。

農業臉書粉絲團「Linbay好油」林裕紘因巴西蛋爭議近期與農業部常隔空交火，昨晚他發文指被恐嚇，警方已經報請檢方指揮偵辦。（摘自Linbay好油臉書）

對於林裕紘的遭遇，蘇俊賓表示，林因為揭露食安問題與專案進口的疏失，遭到不肖網友恐嚇本人及其家屬的事件，「由於當事人是桃園市民，我們非常關切，昨晚第一時間，我們就請市警局關注此一事件，主動聯繫當事人，並報請桃園地檢署指揮偵辦，市警局刻正循線積極追查嫌疑人身份，讓違法的行為無法以匿名作為保護傘。」

除此之外，蘇俊賓還強調，針對當事人安全的疑慮，桃園市警局也會做妥適的處理，遏止不法事件，「呼籲心存不當動機的人，勿以身試法」。

針對桃園市政府主動介入林裕紘遭威脅的做法，網友也相當振奮，留言稱「我桃園人我驕傲！保護市民安全，主動偵辦才是負責任的市府」、「謝謝副市長，請嚴懲不法份子，請保護做對的事情的人」、「加油，我是桃園市民」、「肯定桃園市政府的積極保護受害者」、「謝謝桃園市府團隊！我們選對人了，加油」、「正義不孤」。