農業專家「Linbay好油」林裕紘常評論政府農業政策，近期也因為超思進口巴西蛋爭議，多次與農業部隔空交火。但林裕紘22日晚間在臉書發文，貼出一名何姓男子私訊威脅他和家人安全，甚至知道住家地址，林裕紘也表示即日起停更、不再上節目露面，謝謝支持。

林裕紘表示，做「Linbay好油」這個粉絲團，評論政府受到了很多的批評跟抹黑，在過去也曾經被恐嚇過家破人亡，「如今這樣包含我太太、住居點、家人的警告，讓我思考我該怎麼辦？我很想繼續勇敢，但我是一個丈夫、也是一個父親，我不應該讓我的家人陷入危險之中。」

林裕紘也說，「希望支持者原諒我的懦弱，我需要一些時間整理我的思緒。即日起這裡停更，我也不會再上節目公開露面，我需要一些時間來好好想想我的下一步，也謝謝過去大家的支持。」

據林裕紘在臉書貼出的圖片，一名何姓男子私訊說，「林裕紘，很會爆料幹政府嘛，很邱嘛，我知道你老婆叫OOO，你家住桃園市OOO，還有一個OOO，你最好小心老婆跟小孩的安全，我們走著瞧，X」。OOO處為林裕紘自行馬賽克的隱私內容。