巴西進口蛋食安爭議持續蔓延，近日有網友在網路上發文，表示自己購買的台農蛋品呈「黑綠色」。不過農業部則隨即以「假消息」向警方報案，北市中正二分局也隨即逮補發文的40歲謝姓男子，引發各界議論。對此台北市長蔣萬安也直言，警方執法應按照相關規定與比例原則，民眾真正想看到的是政府捍衛食安的效率與決心。

近日有網友在臉書社團發文，表示他在連鎖超市購買的台農蛋品，打開後竟然呈現「黑綠色」，也詢問「是否為進口蛋？」而農業部也在27日前往中正二分局報案，警方獲報後鎖定發文者臉書帳號，深夜11時逮補發文的40歲謝姓男子；而28日也有一名北市楊姓男子買到黑臭蛋，急得要員工錄影存證，更開砲抨擊「這個政府已經爛掉了」，不僅不保護人民，還要把責任推給人民。

對此蔣萬安29日受訪時也喊話，表示警方執法一定要依照相關規定，並且符合比例原則與程序來執行。蔣萬安直言，民眾真正期待看到的，是政府捍衛食安的決心以及效率，中央應該要展現出對於進口蛋爭議，要拿出什麼樣的解決方案，「站在人民的立場，我想這個才是重要的。」

至於針對畜產會至今未提供衛生局有關進口蛋的詳細資料，蔣萬安也表示，已經要求畜產會於下週一前提供完整資料，若沒有提出就會依法加重開罰。