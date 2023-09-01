根據《美麗島電子報》8月31日曝光的最新總統大選民調，在四腳督的情況下，民進黨參選人賴清德35.3%，仍領先；第二名為國民黨侯友宜17.8%；民眾黨柯文哲17.1%，位居第三；鴻海創辦人郭台銘11.6%，居第四。另外三腳督戰局，賴清德35.9%；柯文哲20.2%；侯友宜從19.2%。有網友不禁表示，「賴完蛋了，一直掉」。

PTT網友紛紛表示，「賴從上禮拜42.5%降到35.9%」、「賴功德保不住40%，我估計最後藍白棄保，一舉幹掉他」、「賴導的票被敗票側翼打掉5%」、「賴清德為什麼大爆崩5%？？是不是側翼出征發酵？」、「賴本來就沒有穩」、「賴完蛋了，一直掉」、「側翼敗票，完全沒加分幫倒忙」。

但是也有網友表示，「現在二三名麻花捲，就是對賴最有利的局面」、「賴純粹是這幾天沒話題吧」、「侯跟柯一樣沒什麼誤差，基本上很難談」、「我認為柯已經流失很多年輕選票啦」、「3隻小豬其中2隻成麻花狀的捲在一起，1隻慢慢爬」、「只要藍白能整合，就能政黨輪替」。