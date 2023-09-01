鴻海集團創辦人郭台銘28日上午宣布參選2024年總統大選，因並非經政黨推薦，得在11月2日之前蒐集約29萬份連署書，甚至有外傳民進黨已開始幫忙連署。而近日就有一份最新的民調指出，對於郭台銘獨立參選總統，有65％的網友認為「郭董最後連署書拿不到50萬份」，引發討論。

YouTube頻道《桃園孫先生》31日對於「關於郭董參選總統連署」進行網路民調，截至31日晚間23時止，已有1.2萬人參與投票，有65％的網友認為「郭董最後連署書拿不到50萬份」、有18％的網友認為「郭董最後連署書50萬票至100萬份之間」、有7％的網友認為「郭董最後連署書100萬票至200萬份之間」、有7％的網友認為「郭董最後連署書200萬份以上」、另有3％的網友有「其他意見」。

而參與該份民調投票的網友則表示，「郭董如果一意孤行，到最後會使人唾棄他，不會好結果」、「就算連署過關，他也選不上」、「背信兩次的郭台銘不值得討論」、「毫無誠信的企業家 ，令人作嘔」、「真是想當總統想的丟了誠信、丟了股民、丟了一切，結果全輸」、「有沒有誠信人民看的最清楚，誠信是人的最後底線」、「總統夢醒萬人唾罵，善人不當情何以堪，終於知道買疫苗心在大位，非真善人」。