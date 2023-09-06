2024大選已經剩下不到5個月的時間，除總統候選人打得火熱之外，立委選戰也攻防不斷，其中台北市第二選區（南士林、大同），民進黨派出台北市議員王世堅對戰同為北市議員的游淑慧，兩位名人特別受到關注。對此，前立委郭正亮6日就表示，「這一區我選過，大同、士林最後就是跟著總統盤，候選人個人的影響力其實有限，因為這一區太綠了」，引發討論。

王世堅在5日接受《三立新聞網》訪問時提到，民進黨中央黨部8月中所做的民調顯示，他跟游淑慧支持度為53.7%比23.3%。王世堅認為，選舉要一步一步來，檢視自己在選民心中的地位跟支持度，而他以戒慎恐懼態度面對選戰，因此一直不願對外大張旗鼓宣揚。

郭正亮6日在中天節目《綠也掀桌》中表示，「這一區我選過，大同、士林最後就是跟著總統盤，候選人個人的影響力其實有限，因為這一區太綠了」，郭正亮更認為，「賴清德在這一區搞不好會衝到50％都有可能，王世堅的內參民調，合理，游淑慧因為這一區藍的人，也不一定認識她，所以也可能不一定會表態，坦白講這一區大概就是46，46已經是對民進黨非常有利了」。