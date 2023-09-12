華為最新旗艦機型「Mate60 Pro」問世引發全球轟動，該手機採用華為海思自研的麒麟9000S晶片，引發討論熱潮。前立委郭正亮11日在《新聞大白話》節目強調，華為除了手機新功能及科技突破外，還說了一個勵志的故事，面臨美國政府6次圍剿，還能王者榮歸。包括晶片、EDA、EUV，各式各樣的東西都不准賣，但他可以經過重重難關，重新站起。且華為員工有11.4萬人，為什麼不離不棄？大家會好奇這到底是什麼樣的力量？

「今年年底可望4千到5千萬支左右，我講的是總量！」郭正亮表示，華為明年也許就逐漸恢復他的能量，也許可以衝到1億支也說不定。這個當然就會對蘋果、對高通，高通是做通訊晶片，就會有相當的衝擊。

郭正亮提到，現在美國可能的制裁，是把中芯國際列為黑名單，要求盟友的科技公司都不能跟他往來，這裡面就會包括荷蘭的ASML。坦白講ASML也會非常痛苦。當然還有日本的半導體的化合物等。

「華為等於就是一個勵志的故事！」郭正亮指出，被打壓了1566天，可以王者榮歸，重新站起來。要想一想他面對多大的打壓？有些網友整理，華為是被美國政府做了6次圍剿，結果還沒被打死。女兒孟晚舟還被綁架，各式各樣的東西都不准賣，但他可以經過重重難關，重新站起。

郭正亮強調，而且華為的員工有11.4萬人，為什麼不離不棄？所以這個到底是什麼樣的力量？大家比較好奇的是這個部分！