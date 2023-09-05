由於鴻海集團創辦人郭台銘宣布獨立參選2024總統大選，國民黨、民眾黨則不排斥藍白合，傳出「9月先談立委、10月再談總統」的合作模式，有意把郭邊緣化，國民黨台北市議員徐巧芯5日接受中廣《千秋萬事》專訪表示，藍白合不是死局，最後還是有在野整合空間，若郭台銘11月沒有遞送連署書，就不該放棄任何機會。

徐巧芯表示，通常8月底各黨會完成立委提名，等到11月才登記，不管朱立倫跟柯文哲有無見面，但都有包括立委選區互相討論，其中關鍵選區是台中第一選區，國民黨可能禮讓蔡壁如，對蔡其昌選情有很大影響。

徐巧芯也說，本來蔡其昌可自己選外幫別人選，比如幫五五波的林靜儀選，讓他贏過顏寬恆，但若藍白合或許會變成蔡壁如與顏寬恆共同作戰，對非綠體系有正面影響，她也指出，大家不要小看這一席，民眾黨若在蔡壁如這區有機會拿下一席，對在野黨不無小補。

至於把郭台銘邊緣化，促成藍白合說法，徐巧芯表示，藍白合不是死局，是看由誰來談怎麼談，但這不是立委候選人可置喙，會尊重黨的安排，民間當然希望看見在野整合的力量，現在每個人各投各的，才看到賴清德領先，不是他做得好，也不是藍營議題打不好，而是在野無法成功整合。

徐巧芯也提到，昨日TVBS民調，加入郭台銘後，掉最多的是賴清德，但這跟他從雲豹、超思雞蛋失分有關，是民進黨做不好跟郭關聯性低，郭台銘影響到的還是柯文哲跟侯友宜，其中對柯文哲影響較大，郭台銘是否參選到底，會是直到11月的議題，但國民黨不需要拘泥於此，第一名才是對手。

徐巧芯也說，最後還是有在野整合空間，若郭台銘11月2日沒有遞送連署書，就不該放棄任何機會，而目前就她觀察，前線作戰者不會攻擊郭台銘，因為郭還沒參選，若到時候郭沒選，11月才正要打仗，需要多一個人幫忙，她也強調，共同整合是比賽誰把民進黨問題凸顯更清楚，代表誰比較有能力爭取民眾支持，誰的民調比較高，後期整合才能有更多話語權。